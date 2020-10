Lazio - Borussia Dortmund, Hoedt: "Buon inizio, felice per l'esordio in Champions" - FT

La Lazio torna in Champions League dopo 13 anni e per molti giocatori ieri c'è stato l'esordio nella massima competizione europea. Così è stato per Wesley Hoedt, subentrato nella ripresa al posto di Luiz Felipe. L'olandese ha espresso tutta la sua soddisfazione per il successo della squadra e per l'obiettivo personale. "Un buon inizio di girone! Molto felice per l’esordio nella Champions League. Bravi ragazzi!"