Lazio, buon compleanno a Mattia Immobile! Gli auguri social di papà Ciro e mamma Jessica

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, OGGI LA RIPRESA: CASALE TORNA DALLA SQUALIFICA FORMELLO - Ferragosto libero, oggi riprendono gli allenamenti a Formello. Appuntamento nel centro sportivo alle 18. La seduta di scarico precederà l'inizio della preparazione alla seconda giornata di campionato con il Torino. Prima trasferta in programma... WEBTV LAZIO - BOLOGNA, IMMOBILE: "QUESTO GOL È PER IL POPOLO LAZIALE" Il cuore oltre l'ostacolo alla prima di campionato. La Lazio strappa tre punti sofferti ma preziosissimi con la zampata del solito Ciro Immobile, sempre più condottiero biancoceleste. Proprio il bomber laziale al termine del match ha raccontato le... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, LUKA ROMERO VIA IN PRESTITO? L'INDIZIO SOCIAL Lo ha ribadito ieri il ds Tare prima del fischio d'inizio di Lazio - Bologna: "Ogni scelta fatta in questo mercato l'abbiamo condivisa con il mister. In caso di uscita ci sarà un arrivo, ma anche così la squadra è competitiva...