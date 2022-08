Lazio, buon compleanno Cataldi: i dolcissimi auguri del figlio Tommaso

Il videomessaggio di auguri del figlio Tommaso al papà, impegnato in Spagna con la Lazio, fanno il pieno di like su Instagram...

LAZIO SOCIAL - La Lazio è impegnata stasera nell'amichevole contro il Valladolid in Spagna. Una giornata speciale per Danilo Cataldi che festeggia il suo 28esimo compleanno. Per lui sono arrivati degli auguri speciali dal figlio Tommaso. Vista la distanza, la moglie Elisa gli ha mandato un videomessaggio in cui il piccolo gli fa gli auguri con un microfono mostrando un disegno fatto per il suo papà. Un video dolcissimo che ha fatto il pieno di like su Instagram e che ha commosso anche il centrocampista biancoceleste che ha condiviso e riempito di cuore i commenti.