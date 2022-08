Lazio, buon compleanno "Grigio"! Gli auguri social della figlia Serena

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Così come uno spettacolo non è fatto solo da attori e registi, le partite di calcio non sono solo fatte di calciatori e allenatori. Come dietro le quinte sceneggiatori, costumisti e scenografi si impegnano perchè la rappresentazione riesca impeccabilmente, sui campi di Formello c'è chi ogni giorno, da anni, mette tutto se stesso per far sì che la Lazio sia una macchina perfetta in cui ogni ingranaggio fa il suo lavoro per arrivare al successo comune. Se c'è da ringraziare qualcuno in tal senso, quello è Adalberto Grigioni, storico preparatore dei portieri biancocelesti che dal 2005 segue in prima linea il lavoro dei custodi dei pali. Una figura imprescindibile per il club, uno che nella sua lunga esperienza può vantare di aver lavorato finora con ben 9 tecnici, Simone Inzaghi, Delio Rossi, Edoardo Reja, Stefano Pioli, Vladimir Petkovic, Davide Ballardini, Massimiliano Farris, Giovanni Martusciello e ovviamente Maurizio Sarri. Grigioni oggi spenge 68 candeline e sua figlia Serena ha voluto dedicargli sui social un post di estrema dolcezza: "Al papà speciale che sei, buon compleanno".