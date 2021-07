Lazio, buona anche la seconda: la soddisfazione di Reina e Luiz Felipe - FOTO

Buona anche la seconda nella Lazio che supera, in amichevole, anche il Fiori Barp Mas. Allo Stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore va in scena un altro match a senso unico dominato in lungo e in largo dai biancocelesti che la spuntano 11-0. Ancora ottime indicazioni per Sarri che continua a studiare squadra e schemi tattici in vista dell'esordio in Serie A previsto il 21 agosto con l'Empoli. Reina e Luiz Felipe, entrambi partiti titolari oggi pomeriggio, hanno espresso la loro soddisfazione per la prestazione di oggi sui social. Il portierone ha scritto: "Aggiungendo sensazioni positive" mentre il brasiliano: "Sfruttare ogni momento".