Lazio, Castrovilli festeggia la prima in biancoceleste: il post social - FOTO

Nella partita pareggiata per 1-1 tra Lazio e Southampton al St Mary's Stadium, è sceso in campo per la prima volta in biancoceleste il nuovo arrivo Gaetano Castrovilli. L'ex Fiorentina, subentrato a Guendouzi, ha avuto la possibilità di iniziare a mettere minuti nella gambe, importante per recuperare la forma atletica e mettersi al pare con il resto della squadra. Dopo il triplice fischio, il nuovo numero 22 della Lazio ha pubblicato uno scatto sui social aggiungendo in didascalia l'emotico dell'aquila.