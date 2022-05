Lazio, Cataldi e il messaggio a tifosi e compagni: “Grazie perché…” – FT

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un Olimpico gremito, come mai si era visto in questa stagione, ha accolto e salutato la Lazio ieri in occasione dell’ultima sfida contro il Verona. Il popolo biancoceleste si è radunato nella propria casa per salutare le aquile, alcune per sempre per altre è stato solo un arrivederci ma anche per festeggiare un traguardo tanto desiderato che ha ripagato la sofferenza di una stagione complessa. Sarri e i suoi ragazzi hanno potuto constatare, ancora una volta, l’affetto che li circonda. Questa volta a dire grazie è Danilo Cataldi, con un post e un messaggio scritto col cuore. Ha scelto gli scatti più belli del momento per esprimere le sue emozioni, dopo la gara ma soprattutto dopo la stagione vissuta. È tutto racchiuso nella foto di gruppo, che parla da sé. A seguire, le sue parole: “55.000 GRAZIE. È stato un anno complicato, fatto di cambiamenti, difficoltà e sacrifici. GRAZIE perché ci siete stati accanto in ogni stadio e in ogni situazione, bella o brutta. Nella più grande speranza che questa possa diventare la normalità, quando si gioca in casa. Noi faremo il possibile per farvi venire sempre più numerosi. Perché insieme a tutti voi possiamo fare qualcosa di GRANDE”.

Infine, un pensiero anche per chi il prossimo anno non sarà al suo fianco nelle battaglie sul campo: “Un GRAZIE a chi questa maglia, non la indosserà più, ma l’ha onorata come una seconda pelle. Senza pensare alle conseguenze, alla stanchezza, agli infortuni o vicende extra campo. Per quanto mi riguarda, per le persone più che per i calciatori, che siete stati in tutti questi anni, questa sarà sempre casa vostra. Una menzione in più al mio amico @thomas_strakosha 10 anni insieme sono tanti, sono una parte di vita, che ho avuto l’onore di condividere con te. Ti voglio bene❤️ Un grande abbraccio a tutti voi. Ci rivediamo tra poco. Forza Lazio Sempre!”.

