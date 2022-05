Lazio, Luiz Felipe ai saluti: il messaggio d’addio – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

“Ieri è stata la mia ultima partita all’Olimpico con la maglia della Lazio. Ci sono tante cose da dire, ma ci sarà tempo”. Esordisce così Luiz Felipe nel lungo messaggio d’addio rivolto ai tifosi e ai compagni, tramite i canali social, mettendo nero su bianco tutte le emozioni provate dopo la gara col Verona. Era ufficiosa la notizia della sua partenza, nella festa all’Olimpico non è stato salutato a modo come accaduto per Leiva e Strakosha. Ma ora è ufficiale, lo ha confermato lui stesso con questo post. Cinque anni intensi che sicuramente non dimenticherà, fatti di gioie, dolori e grandi soddisfazioni. Il messaggio prosegue: “Oggi voglio solo ringraziare tutti i miei compagni, tutti i tifosi e tutte le persone che lavorano in questo club che per me significa CASA. Cinque anni sono tanti, qui sono cresciuto, sono diventato uomo, padre e calciatore di Serie A. Qui ho vinto tanti titoli ed ho vestito la maglia della nazionale. Sono grato e sarò sempre legato ai colori biancocelesti. Forza Lazio!”.

