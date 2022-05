Lazio, Sarri-Lotito patto per il futuro: dal rinnovo al mercato, tutti i dettagli

L'allenatore e il patron hanno definito le strategie, presto arriverà anche il rinnovo di contratto. Pronto, intanto, quello di Patric.

Fonte: Alessandro Zappulla, Marco Valerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La rivoluzione è in atto, si parte con il nuovo ciclo che avrà Maurizio Sarri come denominatore comune. Archiviato il campionato al quinto posto, per la società è tempo di costruire sulle fondamenta gettate in questa stagione. Ieri - come raccolto dalla nostra redazione - c’è stato un altro contatto diretto tra Lotito e Sarri, il patron ha fatto i complimenti al tecnico (e alla squadra) per il lavoro svolto e il piazzamento raggiunto. Tra i due c’è feeling, nonostante a volte inneschino qualche match dialettico. La somma degli incontri tra i due, andati in scena fino a oggi, ha portato a un accordo pressoché totale sulla linea da seguire sul mercato e anche sugli aspetti economici del contratto di Sarri che a breve verrà rinnovato. L’allenatore guadagnerà circa 3,5 milioni a stagione, vedrà confermato il proprio staff e il nuovo accordo dovrebbe scadere nel 2025. Mancano alcuni dettagli tecnici, ma la fumata bianca è vicina e potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Sarri è stato rassicurato dal presidente sulle strategie di mercato, sull’intenzione di costruire una squadra che possa adattarsi alle sue idee di calcio e le prime mosse sono state convincenti.

PATRIC RINNOVA - Patric è a un passo dal rinnovo fino al 2027, bisogna solo ratificare e mettere nero su bianco: intesa da 1,3 milioni più bonus. Lo spagnolo è cresciuto molto con Sarri, il rinnovo è stato una richiesta esplicita del tecnico. È stato accontentato. Così come su Marcos Antonio che presto sbarcherà a Roma e firmerà il contratto con la Lazio. Capitolo Romagnoli: il difensore s’è avvicinato molto negli ultimi giorni, la distanza tra domanda e offerta ora è minima, la Lazio ha alzato la posta a 2,8 milioni di base fissa più bonus importanti, le parti si rivedranno per trovare l’accordo definitivo, la Lazio aspetta una risposta dal giocatore entro pochi giorni.

GLI ALTRI - Sarri ha chiesto un vice Immobile, Caputo è decisamente in pole, è un nome fatto dall’allenatore, ha caratteristiche simili a Immobile, convince per esperienza e adattabilità al ruolo. La Samp è disposta a cederlo per circa un milione e mezzo, vanno ratificati gli accordi, non si prevedono problemi, a meno che non sia la Lazio stessa a fare altre scelte se dovessero capitare occasioni più allettanti. Lavorare per priorità, così ha chiesto Sarri e così sta facendo la società. Una di queste è il portiere: stanno scendendo le quotazioni di Sergio Rico, in netto rialzo quelle di Marco Carnesecchi, altro nome sponsorizzato da Sarri. L’Atalanta lo valuta 15 milioni, ma il giocatore spinge per arrivare a Roma, si lavora su cifre e formula. La nuova Lazio prende forma. La Lazio di Sarri.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge