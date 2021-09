Lazio, che sorpresa per Luis Alberto! Cena di compleanno con i compagni - FOTO

La Lazio festeggia il suo Mago. Dopo il post della società che ha fatto gli auguri a Luis Alberto, è toccato anche ai compagni di squadra che, oltre a festeggiarlo con foto e dediche sui social, lo hanno festeggiato anche dal vivo. Patricia, moglie del numero 10, infatti ha organizzato una cena con quasi tutti i compagni di squadra per augurare buon ventinovesimo compleanno al centrocampista spagnolo. Presenti praticamente tutti: da Milinkovic a Immobile, passando per Cataldi, Strakosha, Reina, Pedro, Raul Moro, Marusic, Escalante, Jony passando per i nuovi Luka Romero e Basic. Dopo il grande derby disputato domenica, i biancocelesti si concedono un po' di relax in compagnia.