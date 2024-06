Lazio, Chiara Nasti e quella dedica a Zaccagni per Euro2024 - FOTO

Mattia Zaccagni ha ricevuto una delle chiamate più importanti: dare il proprio contributo con l'Italia per Euro 2024. Dopo la lista diramata dal ct Luciano Spalletti, il giocatore della Lazio si è emozionato nell'avere questa grande opportunità di onorare la maglia azzurra in un impegno che potrebbe ripermettere al nostro paese di rivivere altre "Notti magiche". Per l'occasione, in attesa che il torneo abbia inizio, sua moglie Chiara Nasti, in attesa della seconda bambina, gli ha dedicato un post per augurargli buona fortuna per questo nuovo cammino. "In bocca al lupo amore mio", ha scritto l'influencer. Qui sotto la foto dove entrambi appaiono con la maglia della Nazionale: