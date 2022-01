Lazio, contro l'Udinese in Coppa Italia il primo gol di Cataldi - VD

La Lazio inizia domani il suo percorso in Coppa Italia e incontrerà agli ottavi di finale l'Udinese all'Olimpico. Non è la prima volta che biancocelesti e bianconeri si trovano faccia a faccia nella prima fase finale del torneo nazionale: i friulani vennero in trasferta a Roma il 17 dicembre 2015 e la Lazio passò il turno vincendo la gara 2-1 grazie ai gol di Matri e Cataldi. Una sfida da ricordare per il centrocampista romano, visto che in quell'occasione segnò il primo gol con la maglia della sua squadra del cuore. La società ha voluto ricordare quella marcatura alla vigilia del match con un video sui canali social.

Coppa Italia | Ottavi di finale

17.12.2015

Il primo gol in biancoceleste di Danilo Cataldi! pic.twitter.com/zwW7xda1E1 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 17, 2022