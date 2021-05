Lazio, Correa in allenamento con l’Argentina: gli scatti del Tucu con la Selección

È tempo di Nazionali. Dopo la chiusura dei vari campionati, i calciatori hanno salutato i propri club per volare in patria e rappresentare il proprio Paese. Uno di questi è Joaquin Correa, presente nella lista dei convocati di Scaloni. El Tucu si allena con l'Argentina e si prepara ai prossimi impegni importantissimi. Prima i match di qualificazione ai Mondiali 2022 con Cile e Colombia e poi la Coppa America 2021 ospitata quest'anno proprio dall'Argentina. Il numero 11 della Lazio, che si allena con campioni come Messi, Di Maria e Aguero, ha pubblicato sui social alcuni scatti durante il ritiro della Selección.