Lazio, Correa sui social: “Guardando sempre avanti”. E Luiz Felipe scherza...

Nel 2021 ancora non è sceso in campo, ma Joaquin Correa ha tanta voglia di tornare. El Tucu, che sta convivendo con un problema al polpaccio, ha saltato le gare contro Genoa e Fiorentina e proverà a bruciare i tempi per esserci nelle prossime partite. L'attaccante argentino ha pubblicato uno scatto sui social aggiungendo: "Guardando sempre avanti". Tra i commenti, Lucas Leiva e Luiz Felipe si sono divertiti a prenderlo in giro. In particolare il brasiliano ha scritto: "Quanto sei bello, pezzo di lucertola".