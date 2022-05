Lazio, Couto in posa con Conceicao. E condivide il coro dell'Olimpico...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Emiliano Crespi

Delle volte basta una semplice foto per mandare in delirio i tifosi. E' ciò che è successo nel profilo Instagram di Fernando Couto. L'ex giocatore della Lazio, ora procuratore in società con Federico Pastorello, ha postato una foto insieme al suo ex compagno Sergio Conceicao, ora allenatore del Porto. La frase di accompagnamento è un semplice "grande mister", per congratularsi del successo avuto in campionato, ma è bastato per mandare i fan fuori di testa. Tra i commenti molti laziali, ma anche molti tifosi del Porto, che hanno ricordato i bei momenti vissuti grazie alle loro giocate.

RITORNO A CASA - Poco prima Couto è stato all'Olimpico per assistere all'ultima partita della Lazio. Anche in questo caso i follower sono impazziti per lui: l'ex difensore ha postato il video dello stadio stracolmo che canta l'inno biancoceleste aggiungendo la didascalia "forza Lazio". Un gesto che di certo non è passato inosservato.