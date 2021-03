Lazio - Crotone, Strakosha esulta con la squadra: “Grande vittoria” - FOTO

Dopo tre sconfitte consecutive contro Bayern Monaco, Bologna e Juventus, la Lazio torna al successo superando 3-2 in casa il Crotone. Una partita tutt'altro che semplice per i biancocelesti che la sbloccano grazie alla zampata del Sergente Milinkovic. Simy firma il pareggio e a fine primo tempo Luis Alberto riporta avanti i suoi. L'attaccante nigeriano del Crotone trova ancora la parità nella ripresa. A risolvere la situazione ci pensa Felipe Caicedo che a cinque minuti dalla fine consegna i tre punti alla Lazio. Grande gioia nello spogliatoio biancoceleste. Thomas Strakosha, oggi in panchina e che sta tornando a completa disposizione di Inzaghi, ha esultato con una storia su Instagram che recita: "Che squadra, grande vittoria". Anche il Tucu Correa, oggi un po' sottotono, ha espresso la sua gioia sui social con un chiaro: "+3".