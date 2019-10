Lazio, da Armini che esulta in Tevere ad Adekanye: “Rispetto per questo gruppo” - FT

Prima defunti, poi arrabbiati - per usare un eufemismo - e infine esplosi. Di gioia, però. L'umore del mondo Lazio sui social ha ripercorso le orme della squadra di Inzaghi in campo, brava a non mollare mai e a riacciuffare per i capelli una sconfitta già scritta al 45'. E allora servono poche parole a un leader come Acerbi: “Reazione da grande squadra”, scrive dogmatico il 33 biancoceleste. È dello stesso avviso anche Adekanye che in una storia su Instagram parla come un ragazzo entusiasta dinnanzi alla lezione degli “adulti”, i suoi compagni: “Grande rispetto per questo gruppo”. E chissà che anche Gustavo Cipriano, presente in Monte Mario, e un Nicolò Armini guerriero in Tribuna Tevere non abbiano imparato qualcosa come il loro quasi coetaneo Bobby. Per il momento, però, il capitano della Primavera ha preferito vestire i panni del tifoso e scatenarsi al 3-3 di Immobile. Che bipolare questa Lazio, spenta e poi infuocata. Così come i social di questo sabato pomeriggio.

