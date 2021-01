Lazio, da Lucas Leiva a Reina: tutti i messaggi per Luiz Felipe - FOTO

L'intervento alla caviglia destra di Luiz Felipe è andato a buon fine e adesso inizierà il periodo di riabilitazione per il centrale brasiliano che resterà lontano dai campi per qualche mese. Gli attuali calciatori della Lazio e gli ex hanno fatto sentire la loro vicinanza al difensore con dei bellissimi messaggi pubblicati sui social. Pepe Reina, che si è inserito alla grande nel gruppo biancoceleste, ha scritto in una storia Instagram: "Ti aspettiamo leone! Forza e coraggio. Sappiamo che sei un guerriero". Anche l'amico e connazionale Lucas Leiva ha commentato: "Tra poco saremo di nuovo insieme in campo. Buona guarigione". E poi il compagno di reparto Armini: "Forza mi cachorrito. Da oggi inizia il conto alla rovescia per tornare in campo". Tra i vari commenti apparsi sotto al post del brasiliano in sala operatoria ci sono Immobile, Lazzari, Milinkovic, Djavan Anderson, Proto e gli ex Durmisi, Berisha e Mauricio.