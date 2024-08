Lazio, Dele Bashiru è pronto per la nuova stagione: il post social - FOTO

Manca sempre meno, tra poco si inizierà a fare sul serio. Domenica sera la Lazio farà il suo esordio nella Serie A 2024/25 contro il Venezia di Di Francesco allo Stadio Olimpico. Tanti elementi nuovi nella squadra di Baroni, tra cui anche Fisayo Dele-Bashiru presentato dalla società in conferenza stampa lo scorso martedì. Proprio il nigeriano sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto delle ultime settimane con la maglia biancoceleste. Nella descrizione si legge: "New season!". Il numero 7 è davvero pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia. Di seguito il post.