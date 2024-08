Lazio, Dele-Bashiru mostra i muscoli: la reazione alla vittoria - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Tra i giocatori che hanno sorpreso in positivo in Lazio-Venezia c'è sicuramente Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista si è reso protagonista di una buona prestazione in entrambe le fasi, recuperando palloni ma anche dando proprio contributo alla manovra offensiva. Un aiuto prezioso che ha permesso alla Lazio di recuperare l'iniziale svantaggio di Andersen e ottenere la vittoria per 3-1. Dopo il triplice fischio, quando è arrivato il momento di esultare, anche lo stesso Dele-Bashiru lo ha fatto, condividendo il risultato tra le proprie storie Instagram e pubblicando l'emoticon dei muscoli in segno di esultanza.