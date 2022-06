Lazio, Diletta Daolio ha detto sì: sarà la futura moglie di Lazzari - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'estate è nota per essere la stagione dei single, in cui si prediligono spensieratezza e libertà. I giocatori della Lazio sono però in controtendenza, scegliendo questo periodo per suggellare l'amore con le compagne. Nel giro di qualche settimana Felipe Anderson si è sposato in gran segreto in Brasile e Milinkovic ha fatto la proposta di matrimonio. Ora è il turno di Lazzari. L'esterno biancoceleste ha chiesto la mano alla sua compagna, Diletta Daolio, con cui ha anche una figlia (la piccola Sofia). Su Instagram il post con l'anello sulla mano di lei a certificare il "sì".