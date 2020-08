Lazio, Djavan Anderson si prepara alla nuova stagione: "La pace inizia con un sorriso" - FT

È tempo di preparazione in vista della nuova stagione in casa Lazio. La squadra ha ripreso gli allenamenti nel Training Center di Formello prima della partenza per Auronzo prevista per oggi. Tante le foto scattate ai calciatori biancocelesti durante le prime sgambate con la nuova maglia fluorescente. Djavan Anderson, centrocampista brasiliano ex Salernitana, ne ha pubblicata una su Instagram scrivendo: “La pace inizia con un sorriso”.