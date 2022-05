Lazio, domenica tutta “spagnola” a Roma: lo scatto di Pedro e Luis Alberto - FT

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un po' di meritato relax dopo la bella vittoria del Picco. Sarri ha concesso la giornata libera ai suoi ragazzi autori di una rimonta clamorosa contro lo Spezia. Due calciatori della Lazio ne hanno approfittato per stare insieme con le proprie famiglie. Si tratta di Luis Alberto e Pedro che hanno pubblicato, tra le Instagram stories, uno scatto insieme alle proprie mogli probabilmente in qualche locale della Capitale. Il mister ancora attende il recupero dell'ex Barcellona tormentato dal problema al polpaccio. Ieri, invece, il Mago è risultato decisivo dopo il suo ingresso in campo con quel sinistro un po' masticato finito sui piedi di Acerbi.