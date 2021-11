Lazio, due biancocelesti nelle Top 11 di Transfermarkt - FOTO

Transfermarkt ha reso note su Twitter le Top 11 dei calciatori più preziosi in Italia, classe ’92 e ’93. Fanno parte di queste due formazioni speciali due biancocelesti, nella Top 11 classe ’92 è presente Luis Alberto mentre in quella classe ’93 è presente Patric. Il centrocampista biancoceleste è prezioso non solo nel valore economico, 40 mln, ma anche per le qualità tecniche che mette a disposizione della squadra, è un perno importante per Sarri. Il difensore spagnolo si sta mettendo in mostra dando valide prestazioni ogni qualvolta il mister lo chiama in causa, il suo valore economico è di 6,5 mln.

Top 11 per anno di nascita: oggi è il giorno dei classe 1992. Centrocampo di qualità, Morata e Pedro la coppia d'attacco. Sarebbe una squadra da Champions? 🤔 pic.twitter.com/H3bSbLhVjB — Transfermarkt.it (@TMit_news) November 15, 2021

La classe 1993 dei più preziosi d'Italia 🇮🇹 va da Nord a Sud, dalla A alla B, sempre con qualità. E Belotti e Dybala che, davanti, cercano gol e... nuovi contratti 🆕#TMdatabase #ValoriDiMercato #TMtopXI pic.twitter.com/RWQM1AMPh9 — Transfermarkt.it (@TMit_news) November 14, 2021

