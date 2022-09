Lazio - Feyenoord, Tommaso Rocchi presente alla festa biancoceleste - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Di Lazio ci si ammala inguaribilente" diceva Giorgio Chinaglia. Questa storica frase potrebbe essere ripetuta anche da Tommaso Rocchi, ex capitano biancoceleste che regolarmente si trova all'Olimpico a tifare la prima squadra della Capitale. Anche questa sera Rocchi si è presentato in Tribuna Tevere per sostenere i ragazzi di Sarri. Su Instagram l'ex allenatore dell'U18 laziale ha gioito per la vittoria europea contro il Feyenoord: foto di rito e la frase "avanti Lazio" a supporto. Quando si dice "prigionieri di una fede"...