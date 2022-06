Lazio, Floriani Mussolini ricorda il passato per costruire il futuro - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ad Auronzo ci sarà anche Floriani Mussolini. La Lazio andrà in Veneto per il ritiro pre stagionale e il classe 2003, dopo la buona stagione con la Primavera (18 presenze e 3 assist) e qualche convocazione in prima squadra, è stato scelto da Sarri per completare la rosa (per regolamento ci devono essere dei giocatori proveniente dal vivaio). Romano ha le spalle larghe: in questi mesi ha dovuto sopportare tante voci, ma è andato avanti per la sua strada scrollandosi le critiche inutili e dimostrando il suo valore sul campo. Su Instagram ha pubblicato un reel con tutti i momenti vissuti in biancoceleste, pronto ad arricchirlo con ciò che verrà nella nuova stagione.