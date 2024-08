Lazio, Folorunsho e quella storia su Instagram: uno sguardo al futuro - FOTO

Michael Folorunsho è in attesa di novità sul suo futuro. Il suo nome compare nella lista della Lazio che, però, per il momento dà la priorità sul fronte cessioni, in attesa di un'apertura dal fronte Napoli per formula e cifre. Finito fuori rosa, il classe 1998 nella giornata di domani resterà a guardare i suoi compagni scendere in campo alle 18.30 allo Stadio Bentegodi, contro l'Hellas Verona,proprio la squadra con cui nella scorsa stagione si è lanciato in Serie A strappando la convocazione in Nazionale. Una situazione straziante per chi si trova nel momento più importante della sua carriera e che Folorunsho spera possa risolversi il prima possibile. È probabilmente questo ciò a cui fa riferimento nell'ultima storia pubblicata su Instagram. Un suo primo piano in bianco e nero, uno sguardo che sfugge all'inquadratura e un cuore con un pallone. La voglia di tornare in campo è tanta e il sogno di farlo con la maglia biancoceleste non un segreto. Folorunsho incrocia le dita e spera presto di poter tornare a mostrare quanto vale.