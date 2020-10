Lazio, Franco e l'emozione Champions: "Indescrivibile, non trovo le parole" - FT

Nell'ultima sfida di Champions League la Lazio si è presentata con tantissime assenze legate alla situazione Coronavirus. Inzaghi è stato costretto a convocare diversi ragazzi della Primavera e per uno di loro, Czyz, è arrivato anche l'esordio. Tra questi c'era anche il difensore Damiano Franco che, tramite un post su Instagram, ha espresso tutta la sua emozione per la chiamata: "Emozioni che difficilmente riesco a spiegare...sentire la canzone della champions dalla panchina non ha prezzo...vorrei dire tante cose ma non riesco a trovare le parole per descrivere ciò che si prova."