Lazio, Gila e il grido di battaglia: "Noi l'amiamo e per lei combattiamo"

Il giocatore ha postato con la nuova maglia per la foto ufficiale e ha condiviso sui social lo scatto citando il grido di battaglia...

LAZIO SOCIAL - Tempo di foto ufficiali per la rosa della Lazio con i calciatori biancocelesti che hanno posato con le nuove maglie in vista della prossima stagione. I giocatori, in questi giorni, hanno condiviso gli scatti sui propri profili social. Tra di loro c'è anche Mario Gila. Lo spagnolo è uno dei sei, sette appena sarà ufficiale Vecino, del calciomercato estivo dei capitolini. Lo spagnolo in questa prima fase del precampionato è una delle note più liete. Il centrale ha postato gli scatti accompagnati dal motto presente anche nello spogliatoio biancoceleste: "Noi l'amiamo e per lei combattiamo".