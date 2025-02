Lazio, gli assenti festeggiano da casa: le esultanze degli infortunati - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio torna a vincere e lo fa come ci aveva abituato: con la forza del gruppo. La squadra è viva, lotta e combatte su ogni pallone e dove non arriva uno, arriva il compagno. Oltre la giocata individuale, oltre la tecnica. Il collettivo ha diversi assenti, molti non erano presenti oggi a Cagliari a causa degli infortuni. Giocatori come Vecino, Pellegrini e Tavares stanno lavorando per tornare il prima possibile e oggi non erano con la squadra ma, come dimostrano le esultanze pubblicate sui propri profili social, l'hanno sostenuta anche a distanza. Un gruppo sano è così che fa.