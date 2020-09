Lazio, gli auguri della moglie a Luis Alberto: "Orgogliosa di come ti migliori" - FT

Il cellulare di Luis Alberto starà per esplodere, a causa dei numerosi messaggi di auguri ricevuti in queste ore. Sui social in molti hanno voluto dedicare un pensiero a Magic Luis nel giorno del suo compleanno, anche se sicuramente il più importante è arrivato in questi minuti da una persona molto vicina a lui: la moglie Patricia. Su Instagram, infatti, la sua dolce metà ha scritto: "Buon compleanno caro, è il nono che è passo al tuo fianco e spero solo che me ne passeremo molti di più. Ogni anno mi sento sempre più orgogliosa di te, per come ti migliori giorno dopo giorno. Ad altri mille anni al tuo fianco. Ti amo amore mio". Un amore profondo destinato a durare, come quello tra il fantasista stesso e la Lazio.