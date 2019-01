Lazio, gli auguri di tutti gli ex biancocelesti: "Fai parte di noi, buon compleanno!" - FOTO

La Lazio fa 119 anni, cresce ma non invecchia. Entra nel cuore e ci resta, impossibile mandarla via. E nessuno vuole farlo, d’altronde. Diventa una seconda pelle, un po’ come è successo a tanti ex di questa squadra. Ledesma, ad esempio, che ha dedicato gran parte della sua carriera a questi colori. Il suo legame è indissolubile: “Auguri a te che farai sempre parte di me! Buon compleanno Lazio!”, questo il messaggio sui social. Anche Massimo Oddo ha voluto lasciare un pensiero: "Il 9 gennaio del 1900 in Piazza della Libertà a Roma nasceva la SS Lazio, orgoglioso di aver fatto parte della tua gloriosa storia". Si aggiunge alla festa anche Giordano: "Sei la mia storia, la mia memoria. Vola sempre più in alto, auguri!".