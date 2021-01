Lazio, Hoedt: "Non è stata la partita migliore, ma abbiamo passato il turno" - FT

Il giorno dopo, a mente fredda, è sempre più facile fare un'analisi precisa e approfondita della partita giocatasi la sera precedente. Wesley Hoedt ha provato a fare questo dopo la vittoria in extremis contro il Parma in Coppa Italia. Su Instagram il difensore ha scritto: "Non è stata la partita migliore però abbiamo ottenuto il nostro obiettivo, passare il turno e andare agli quarti! Continuiamo a lavorare e migliorare". L'olandese ha giocato tutti i 90 minuti con intensità, seppur non è mancata qualche sbavatura difensiva. Il numero 14 è in crescita e, con l'assenza di Luiz Felipe può diventare un punto fermo della difesa laziale.