Lazio, il club festeggia il compleanno di Poli ricordando il suo storico gol

Era il 21 novembre del 1962 quando a San Benedetto Val di Sambro, una cittadina nei pressi di Bologna, nasceva l'ex giocatore della Lazio Fabio Poli. Oggi Sono dunque 57 anni per Poli e il club non poteva non ricordarlo con quell'iconico gol di testa siglato contro il Campobasso, che permise al club di rimanere in Serie B e quindi poi di rialzarsi definitivamente. La Lazio ha condiviso sui suoi canali social quella storica rete, scrivendo: "Questo colpo di testa lo ha consegnato alla storia, buon compleanno Fabio Poli!". Un augurio a cui sarebbe impensabile non accodarsi.

Questo colpo di testa lo ha consegnato alla storia 🙌



Buon compleanno Fabio #Poli! pic.twitter.com/h14Ir69c9G — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 22, 2019

