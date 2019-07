Lazio, il club ricorda l'arrivo di Leiva: e il brasiliano risponde... - FOTO

Lucas Leiva e la Lazio, due anni insieme che sembrano una vita. Era il 18 luglio del 2017, infatti, quando il mediano brasiliano firmava il contratto che lo legava al club biancoceleste. Poi il rinnovo dello scorso maggio, avanti insieme fino al 2022, per quella che ormai è diventata la seconda pelle dell'ex Liverpool, stregato dai colori biancocelesti. Sotto il post della società che ricorda il suo acquisto, Leiva ha risposto con tanto di cuori celesti e mani congiunte in segno di ringraziamento: l'arrivo alla Lazio ha ridato linfa vitale alla sua carriera, ora il brasiliano è tornato a essere uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Di seguito, il post del club e il commento di Lucas Leiva.

