Lazio, il countdown della società: "11 giorni e si parte”. E Correa scalpita... - FT

È partito il conto alla rovescia per la nuova stagione di Serie A. Il campionato italiano riprenderà ufficialmente il weekend tra 19 e 20 settembre. La Lazio e i suoi tifosi, però, dovranno aspettare una settimana in più. Il primo match in programma contro l'Atalanta è stato rinviato al 30 settembre. I biancocelesti dunque faranno il loro esordio nella Serie A 2020/21 il 26 settembre ore 18:00 in Sardegna contro il Cagliari. La società capitolina ha pubblicato il countdown scrivendo: "11 giorni alla partenza". Vicino è stata pubblicata una foto di Correa che esulta dopo un gol. Proprio l'attaccante argentino ha commentato il post della Lazio con tre emoji del fuoco. El Tucu non vede l'ora di tornare in campo.

