Lazio, il messaggio della società a Vecino e Milinkovic: "Le due Aquile..." - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata importantissima anche in casa Lazio quella odierna. Matias Vecino e Milinkovic-Savic faranno infatti oggi il loro esordio al Campionato del Mondo in Qatar rispettivamente con Uruguay e Serbia. La società ha quindi voluto mandare un messaggio di in bocca al lupo sui social a entrambi i biancocelesti: "Buona fortuna alle nostre due Aquile che gareggeranno in Coppa del Mondo!".