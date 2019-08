Lazio, il messaggio di Jessica a Immobile: "Non sai quanta forza mi hai dato" - FOTO

Mattia Immobile è nato lo scorso 17 agosto. Il terzo figlio di Ciro e Jessica, il primo maschio e il primo a essere venuto al mondo a Roma, la nuova casa della famiglia da ormai 3 anni. In questi giorni i due sono stati travolti dal grande affetto di tutto il mondo Lazio e non solo, ricevendo i migliori auguri per questo nuovo bellissimo capitolo delle loro vite. Ora, tramite un post su Instagram, Jessica ha voluto ringraziare Ciro con questo lungo messaggio: “Il mio grazie più grande va a te amore @ciroimmobile17, sempre pronto lì vicino a me. Non sai quanta forza mi hai dato. Mi è bastato averti sempre accanto per sentirmi protetta e al sicuro. Sentire le tue mani stringere il mio viso per darmi la forza di cui avevo bisogno. Non mi hai lasciata mai...grazie. Ora siamo una bella squadra noi cinque...non potevo desiderare di meglio...vi amo e vi proteggerò per tutta la vita...perché voi siete tutto ciò che ho di più prezioso e raro”. Non si è fatta attende, ovviamente, la risposta del bomber biancoceleste: “Sei speciale. Sei la moglie e mamma che tutti vorrebbero avere. Ti amo più della mia vita”. A fondo pagina, ecco le foto del post pubblicato da Jessica.

