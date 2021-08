Lazio, il messaggio di Nesta dopo la visita a Formello: "Grazie per l'ospitalità" - FOTO

Alessandro Nesta è stato ieri in visita a Formello dove ha avuto modo di riabbracciare quella che molti considerano ancora casa sua. L'ex difensore della Lazio ha incontrato anche il nuovo tecnico Maurizio Sarri al quale ha voluto rivolgere il suo personale in bocca al lupo: "Grazie per l'ospitalità e in bocca al lupo mister" ha scritto sul suo profilo Instagram. Di seguito il post.