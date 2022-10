Lazio, il party è sotto la Nord sulle note di Freed From Desire - VIDEO

Una vittoria sofferta, cercata e alla fine ottenuta. La Lazio ha battuto il Midtjylland imponendosi per 2-1 sui danesi grazie alle reti di Milinkovic e Pedro. Alla fine della gara tutta la squadra è andata a festeggiare sotto la Curva Nord gremita che insieme ai calciatori si è lasciata andare a una vera e propria festa sulle note di Freed From Desire, leggermente modificata nel ritornello con l'ormai celebre: "Lazio is on fire".

La società ha postato questo momento sui social con due video che ritraggono i giocatori ballare a tempo di musica. Insomma, un ottimo modo per festeggiare!