Lazio, Immobile ne supera quattro in una notte: il buongiorno del club - FT

Basta un calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile alla Lazio per battere il Venezia e proseguire con una vittoria la sua corsa in zona Europa. Un'altra notte importante per il capitano della Lazio che, nella partita del ricordo di Pino Wilson, supera in classifica Roma e Atalanta oltre a staccare Vlahovic nella classifica marcatori e Piola in quella dei migliori realizzatori della società biancocelesti. Quale miglior modo di iniziare la settimana se non con tre punti d'oro in vista del derby? La società capitolina ha augurato sui social il buongiorno con uno scatto dell'uomo copertina di ieri sera: "Buongiorno Eagles".