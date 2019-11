Lazio, Immobile nel video de Gli Autogol: “Fantacalcio? Non posso sempre chiedere scusa!”

Il dualismo Immobile - Belotti si fa più accesso che mai. Per Italia - Armenia? No, per una sfida di gran lunga più importante. Quella del quiz sugli Europei nel video de Gli Autogol. Come anticipato nei giorni scorsi, tramite storie e post sui social, il trio comico ha fatto visita a Coverciano per passare una giornata di ritiro insieme agli azzurri. Tutto per girare un video, ovviamente, che ha visto protagonista ancora una volta il duo Immobile - Belotti. Prima che nell'Italia, però, la loro è una sfida a distanza anche in Serie A per il trono della classifica marcatori. Per ora non c'è storia, con Ciro che ha raddoppiato i 7 gol del centravanti granata: “Cosa mi chiedono i fantallenatori? Beh, se sono nella loro squadra mi stressano per segnare. Se invece gli gioco contro si lamentano che segno in tutte le partite. Ma io non posso sempre chiedere scusa a tutti!”, scherza il bomber della Lazio. In nazionale, invece, il ballottaggio tra i due rivali/amici per il posto da titolare in nazionale va avanti da tempo ormai. E, se la risposta definitiva al ct Mancini non riesce ad arrivare dal campo, allora può farlo dal quiz preparato da Gli Autogol. Spoiler: ha vinto Immobile!

