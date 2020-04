Lazio, Immobile prepara il virtual Gp in Cina: "Darò il massimo!" - FOTO

Immobile dà il massimo, non solo sul campo da gioco. Anche in pista non vuole essere da meno, la sua passione per la Formula 1 si sta manifestando pienamente in questo periodo di quarantena. Ieri ha partecipato alla Race For The World, gara virtuale organizzata da Charles Leclerc. Ora sta preparando il Gran Premio di Cina, su Instagram ha ricordato l'appuntamento: "Vi volevo annunciare che domenica 19 aprile parteciperò al Virtual Gp della Cina. Ringrazio i ragazzi del team per questa splendida opportunità, darò sicuramente il massimo per questa nuova sfida".