Lazio, Immobile pronto per ripartire: il personal trainer svela il piano - FOTO

Ciro Immobile è pronto per tornare sul campo. Dopo settimane senza toccare il pallone da calcio, il capitano della Lazio si è finalmente rimesso in sesto. Il giocatore è in vacanza, eppure al duro allenamento con il suo personal trainer di fiduci, Carmine Menna, ha sempre risposto presente. Tra attrezzi e sabbia, Ciro Immobile sta lavorando sodo per tornare al 100% per il ritiro di Auronzo di Cadore sotto la guida di Maurizio Sarri. Nelle ultime ore, proprio il personal trainer sulle stories di Instagram ha spiegato il programma per il centravanti della Lazio: "La nostra rieducazione sta per terminare, prossima settimana sarà quella decisiva per riprendere in maniera definitiva".