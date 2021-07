Lazio, Immobile saluta Parolo: "Grande persona, grazie per i consigli" - FT

"Grande persona e grande professionista. In bocca al lupo Marcolino, grazie per i consigli". Questo è il messaggio di Immobile per Marco Parolo, arrivato ai saluti con la Lazio. King Ciro ha condiviso lo spogliatoio con Marcolino, come lo chiama lui, per ben 5 anni vincendo 3 trofei. Il bomber laziale ha quindi voluto salutare attraverso una storia su Instagram il compagno.