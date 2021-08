Lazio, indovinello social: cosa ha fatto ieri Luis Alberto? - FT

Lazio incantevole all'Olimpico. I biancocelesti hanno regalato attimi inebrianti ai tifosi presenti allo stadio con giocate sensazionali e gol da capogiro. Il merito è anche e soprattutto di Luis Alberto che, con 3 assist e un gol, è tornato a disegnare calcio con la sua bacchetta magica. Nella prima stagionale con l'Empoli non ha brillato (complice anche la condizione fisica non ottimale), ma ieri sera Magic Luis si è ripreso tutto con gli interessi. La società ha voluto giocare con i tifosi sui social con un rebus sulla sua prestazione.