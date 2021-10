Lazio-Inter, Basic esulta sui social: “Grande vittoria” - FOTO

Esordio dal primo minuto in campionato per Toma Basic che, dopo il match da titolare contro la Lokomotiv Mosca in Europa League, parte nei primi undici anche contro l'Inter. Il centrocampista della Lazio, arrivato in estate dal Bordeaux, è stato scelto da Sarri per affiancare Milinkovic e Lucas Leiva in mediana. Prestazione tutto sommato positiva per il numero 88 biancoceleste sostituto nella ripresa per far entrare Luis Alberto. Il giorno dopo la vittoria, il croato ha esultato sui social per la bella vittoria contro i nerazzurri: "Grande vittoria. Forza Lazio". Non solo. Basic ha ricordato anche il risultato di ieri con una storia direttamente dal campo da basket con una foto nelle Instagram Stories: "3 points".