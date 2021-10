Lazio - Inter, l'esultanza di Zaccagni: "Grande squadra" - FOTO

Una rimonta inaspettata. Quando tutto sembrava essere deciso, arrivano le reti di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic a ribaltare il risultato. Una buona prestazione per mettere alle spalle il brutto insuccesso arrivato contro il Bologna. Oltre alla vittoria odierna, c'è stata una nota positiva anche per gli ex infortunati in questo match. Si tratta di Mattia Zaccagni che dopo aver rimediato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra, in settimana aveva subito anche un attacco influenzale. Oggi, a gara in corso ha avuto la possibilità di tornare in campo e aiutare la squadra, sperando di dare più continuità nelle prestazioni. Lo stesso ex Verona ha esultato per il successo odierno tramite un post Instagram scrivendo: "Grande squadra, grande rimonta, grande serata".