Lazio-Juve, la festa continua: l'esultanza negli spogliatoi - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Milinkovic più Zaccagni, la Lazio vola, la Juve cade. Tre punti d'oro per la Lazio che consolida il secondo posto e allunga sulle inseguitrici. La qualificazione in Champions è sempre più vicina. Grande gioia in campo e sugli spalgti dopo il triplice fischio. La festa però continua anche negli spogliatoi. Mucchione biancoceleste con giocatori e staff scatenati. Esultanza meritata per tutti.