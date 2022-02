Lazio, l'abbraccio di Zaccagni e Immobile regala un dolce risveglio - FOTO

Lazio, il giorno dopo è ancora più bello. Una domenica mattina sicuramente più leggera per quel che riguarda il popolo biancoceleste. La Lazio di Maurizio Sarri dopo aver vinto contro il Bologna si gode l'opportunità di passare in armonia una domenica che profuma di tre punti molto preziosi per il cammino in Serie A. Se il tecnico biancoceleste ha concesso un giorno di riposo prima di tornare in quel di Formello, la mente però è già proiettata verso quella che sarà la sfida di giovedì contro il Porto: gara valida per i sedicesimi di andata di Europa League. Al contempo, il risveglio della Lazio è sicuramente più appagante tanto che la società biancoceleste ha pubblicato tramite i propri canali social l'abbraccio dei due uomini del match, Mattia Zaccagni e Ciro Immobile. "Buongiorno Aquilotti" si legge.